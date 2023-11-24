По Красному мосту проехал трамвай и прошли пешеходы

24.11.2023 | 10:45 Важное, Новости, Общество, Строительство

Это произошло в Орле впервые с 2021-го года.

Фото: vk.com/parakhin_yuri

Новость в социальных сетях сообщил мэр города Юрий Парахин.

«Орловцы поделились своими мнениями по поводу обновлённой переправы. И мамочки с колясками, и горожане серебряного возраста – все сходятся в том, что мост стал красивее и комфортнее, а это самое главное», – высказался он.

Что касается трамвая, то известно, что по мосту ездил технический вагон. Пробный проезд прошёл успешно. До 30 ноября, когда Красный мост откроют для автомобилистов, здесь ещё не раз пройдут испытания электротранспорта.

«В ближайшие дни будем повторно и тщательно тестировать энергопутевое хозяйство всего маршрута», – отметил Парахин.

Ранее на Красный мост запустили троллейбус. После этого жители соседних зданий пожаловались на установку контактной сети.

ИА «Орелград»


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