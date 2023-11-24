Полиция сообщила подробности о похищении 16-летней орловчанки

Девушку спасли благодаря взаимодействию орловских и ростовских полицейских.

Пресс-служба Управления МВД рассказала «Орёлграду» о подробностях громкого дела, связанного с похищением 16-летней жительницы Орловской области.

Информация об исчезновении девушки поступила в отделение полиции по Новосильскому району 21 ноября. Сотрудники МВД, в том числе, из регионального Управления уголовного розыска, приступили к выяснению обстоятельств и поиску пропавшей.

Выяснилось, что неизвестные граждане силой усадили несовершеннолетнюю орловчанку в автомобиль, а затем вывезли её за пределы нашего региона. Были установлены марка и номер машины. Известно, что девушку увезли на «Ладе Гранта», зарегистрированной в Ростовской области.

Транспортное средство остановили рядом с Ростовом-на-Дону в городе Каменск-Шахтинский. В салоне находилась пропавшая, а также трое молодых мужчин (26-ти, 25-ти и 23-х лет). После этого полицейские доставили девушку домой, к её родителям.

«Следственными органами принято процессуальное решение», – сообщили в УМВД.

Ранее сообщалось, что один из подозреваемых уже был судим за аналогичное преступление (похищение человека), а двое других работают на железной дороге в качестве проводников. Все они задержаны.

ИА «Орелград»