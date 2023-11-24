В Орловской области ужесточат надзор за квотами для инвалидов

Подозрительные работодатели попадут в категорию значительного риска.

Правительство Орловской области внесло изменения в собственное постановление от 19 августа 2021 года N 486. Тем документом было утверждено «Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты». Напомним, размеры квот зависят от среднесписочного состава работников каждого конкретного предприятия, они установлены региональным законом. Поскольку в последние годы плановые проверки не проводятся, в регионе были введены индикаторы рисков нарушения обязательных требований и индикативных показателей надзора за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты.

Новым правительственным постановлением утверждены критерии отнесения предприятий и организаций к категориям высокого и значительного риска. Например, к категории высокого риска их будут причислять в случае несоблюдения требований по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной им квотой, а также в случае выявления факта отказа в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты. Причем выявлять такие факты чиновникам разрешено за пятилетний период, предшествующий дате отнесения к категории риска.

В качестве доказательств могут послужить, например, постановления о привлечении виновных работодателей к административной ответственности за вышеперечисленные нарушения. Протоколы в данной сфере составляют специалисты регионального департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Если работодатель не создал или не выделил рабочие места для инвалидов и отказал инвалиду в работе, но не был наказан в административном порядке, то его отнесут к категории значительного риска.

Согласно новой редакции постановления плановые контрольные мероприятия в отношении тех, кто отнесен к категориям высокого или значительного риска, будут проводиться один раз в 4 года. Кстати, сроки категорирования правительство региона тоже сместило. Раньше отнесение работодателей к одной из категорий риска осуществлялось ежегодно в период с 25 августа по 25 сентября, а теперь оно будет проводиться в период с 20 февраля по 20 марта.

ИА «Орелград»