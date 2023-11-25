В Орле малый бизнес приступил к ликвидации

Десятки юридических лиц воспользовались упрощенной процедурой.

Управление ФНС России по Орловской области проинформировало о первых результатах введения упрощенной процедуры ликвидации для субъектов малого и среднего бизнеса. По состоянию на 1 ноября 2023 ода в регионе в рамках упрощенного порядка от юридических лиц налоговикам поступило 44 заявления. По 26 из ним уже прошла публикация о предстоящем исключении из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В ведомстве напомнили о том, что новшество было введено с 1 июля 2023 года. Федеральный закон №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» был дополнен статьей 213. Она и регламентирует правила исключения компаний малого бизнеса из ЕГРЮЛ в упрощенном порядке по заявлению учредителей, но при этом надо соблюсти ряд обязательных требований.

«Данный порядок ликвидации предусматривает однократное обращение в регистрирующий орган с заявлением об исключении из ЕГРЮЛ юридического лица, – пояснили в пресс-службе регионального Управления ФНС. – Он сокращает временные и денежные затраты компаний на процедуру прекращения деятельности, а также позволяет избежать негативных последствий для руководства юридических лиц, связанных с дисквалификацией».

Удобство новшества заключается в том, что предпринимателю не надо бегать по инстанциям и тратить много времени. Подать заявление в регистрирующий орган можно при помощи ведомственного налогового сервиса «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». «При этом заявление подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями участников юридического лица, – объясняют налоговики. – При подаче заявления на бумаге подлинность подписи учредителей юридического лица должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке».

ИА «Орелград»