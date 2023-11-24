В проблемных районах Орла сменится мусороперевозчик

Новая компания начнет работать в Железнодорожном и Заводском в 2024 году.

Заместитель генерального директора ООО «УК «Зеленая роща» Александр Филатов на сессии горсовета 24 ноября сообщил, что «Экологистик» не может обеспечить необходимого количества машин. Для качественной работы необходимо более 20 мусоровозов.

Расторжение контракта регоператор считает нецелесообразным. Филатов подчеркнул, что невозможно оперативно найти перевозчика на месяц. На конкурс на 2024 год проблемная компания не заявилась.

Чтобы снять остроту проблемы, регоператор привлекает собственные единицы для ликвидации зон накопления. Филатов считает, что новый перевозчик «Экотексити» будет работать более эффективно.

ИА «Орелград»