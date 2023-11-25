Более 7000 объектов сняли с учета на Орловщине

В Росреестре рассказали о текущих результатах работы с недвижимостью.

В Орловской области в текущем году выявлено 1802 правообладателя объектов недвижимости, сведения о правах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Кроме того, по результатам проведенной работы с кадастрового учета с начала года было снято 7208 объектов. Такие сведения приводит пресс-служба Управления Росреестра по Орловской области.

«В орловском регионе продолжается масштабная работа по выявлению собственников домов, квартир, строений, земельных участков, объектов капитального строительства, права на которые возникли до 31 января 1998 года, и сведения о них отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), – пояснила Надежда Кацура, руководитель регионального Управления Росреестра.

В ведомстве добавили, что указанные выше вопросы стали предметом для обсуждения на заседании рабочей группы, участие в которой приняли представители администраций Глазуновского, Краснозоренского, Малоархангельского, Хотынецкого районов и города Мценска. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи. Участники обсудили вопросы, возникающие в ходе реализации закона о выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, а также изменения в статью 69.1 Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», внесенные минувшим летом.

«Кроме того, рабочей группой проработана упрощенная процедура постановки на учет бесхозяйных объектов недвижимости, а также возможность уполномоченным органам обращаться к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство в случае, если объект недвижимости является выморочным имуществом», – резюмирует пресс-служба Управления Росреестра по Орловской области.

ИА «Орелград»