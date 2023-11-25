Мценским чиновникам приказали работать лучше

Под Орлом будут повышать эффективность работы чиновников.

Постановление «О повышении результативности деятельности органов местного самоуправления городского округа» подписал глава Мценска Николай Кочетаев. Решение связано с тем, что Мценск занял первое место в рейтинге эффективности работы властей орловских городов. В целях дальнейшего совершенствования муниципального управления и улучшения достигнутых значений утвержден соответствующий план мероприятий. Впрочем, годом ранее аналогичный план уже принимался, теперь он признан утратившим силу.

Что касается нового плана, то в него включены мероприятия по активной поддержке инвестиционных проектов, обеспечению максимально комфортных условий для инвесторов, совершенствованию механизмов привлечения инвестиций, в том числе путем внедрения муниципального инвестиционного стандарта. Также запланировано совершенствование и продвижение инвестиционного имиджа города, развитие муниципальной правовой базы, участие в общественно-деловых мероприятиях, в том числе в заседаниях круглых столов, межрегиональных форумах, интернет-конференциях по вопросам реализации экономического потенциала моногородов.

Один из разделов документа посвящен оплате труда бюджетников. В частности, запланирована индексация заработной платы работников муниципальных учреждений с учетом сложившейся инфляции «с целью обеспечения роста реальной заработной платы». Чиновникам предписано не допускать снижения размера номинальной начисленной средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных указом президента от 7 мая 2012 года. Также в Мценске будут вести мониторинг своевременности выплаты и уровня среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений, крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций.

На будущий год предусмотрено повышение квалификационной категории работникам муниципальных учреждений, проведение работы по легализации выплаты заработной платы, реализация мероприятий по сокращению «теневой» заработной платы и неформальной занятости, контроль за обеспечением минимального размера оплаты труда в организациях всех форм собственности.

Кроме того, чиновникам предписана проверка личных дел граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Необходима она для «исключения из списка нуждающихся лиц, утративших по тем или иным основаниям право на улучшение жилищных условий по договорам социального найма». Также глава города поручил подчиненным наладить эффективное использование средств федерального и регионального бюджетов, полученных муниципальным образованием в виде субсидий и субвенций на софинансирование программ государственной поддержки граждан по улучшению жилищных условий.

ИА «Орелград»