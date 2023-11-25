Мценские чиновники отчитались о сохранении памятников и могил

Отчет был представлен на рассмотрение местного парламента.

Администрации города Мценска представила отчет о работе по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия. Согласно ему, всего в райцентре находятся 64 памятника истории и культуры, в том числе четыре федерального значения, 43 – регионального значения и 17 – местного (муниципального) значения. Из них 48 являются памятниками градостроительства и архитектуры (жилые дома, архитектурные сооружения, церкви и т.д.), 14 – памятниками истории (12 – одиночные могилы, 2 братских захоронения), 2 – памятниками археологии (городище).

Все вышеперечисленные объекты включены в реестр памятников истории и культуры народов РФ, расположенных на территории Орловской области, им присвоены учетные номера, они паспортизированы. Чиновники сообщают, что в городе «системно ведется работа по благоустройству и восстановлению памятников истории». Речь, прежде всего, идет о захоронениях советских воинов. В городе действует специальная программа, в рамках которой в 2022 году была приобретена и установлена мемориальная плита (габбро-диабаз) с нанесением данных об 11 погибших в годы ВОВ воинах в сквере «Вечный огонь». Обошлась эта работа в 321,2 тысячи рублей, из которых 200 тысяч Мценску выделила область из своего бюджета.

В 2023 году в райцентре реализуется федеральная целевая программа «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества». В ее рамках были приобретены и установлены еще две мемориальные плиты в сквере «Вечный огонь», а также изготовлен мемориальный информационный знак. В данном случае было израсходовано 330 тысяч рублей, в том числе 300,29 тысячи рублей – федеральные и областные средства. То есть софинансирование из бюджета города составило всего 300 рублей.

«На 2024 год запланировано проведение мероприятий по восстановлению и установке мемориального знака на братской могиле советских воинов – летчиков, погибших в боях с фашистскими захватчиками – на Харлампиевском кладбище, – говорится в отчете. – Предполагаемый объем финансирования – 460,46 тысячи рублей, в том числе 418,6 тысячи рублей – федеральный бюджет». Еще немного добавит Орловская область, а софинансирование из бюджета Мценска составит 460 рублей.

«Все воинские захоронения находятся в удовлетворительном состоянии, – заверили чиновники. – Работы по благоустройству осуществляются в рамках молодежной акции «Обелиск» и на условиях софинансирования федеральных и областных программ. За всеми захоронениями закреплено шефство – общеобразовательные организации, МУПы. За могилой советского воина Константина Александровича Золотова ухаживают работники железнодорожной станции Мценск. Ежеквартально ведется мониторинг состояния воинских захоронений, мемориалов и памятных знаков.

Информация с фотоотчетом направляется в управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области».

ИА «Орелград»