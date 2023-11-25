Конфискованный у орловца автомобиль передали государству

Мужчина лишился своей машины за повторную езду в пьяном виде.

В Орловской области конфискованный по решению суда частный автомобиль передан в доход государства. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России. В ведомстве уточнили, что автовладелец ранее был привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Иными словами, наказали его за повторную пьяную езду.

Недавно внесенные в Уголовный кодекс РФ поправки разрешают судам при вынесении приговоров по делам указанной категории в качестве дополнительного наказания выносить решения конфискации автомобилей у осужденных. Возможна она только после вступления приговора в законную силу. В Орловской области суды уже неоднократно выносили подобные вердикты. В данном случае по решению суда гражданину было назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 200 тысяч рублей, а также в соответствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса РФ была применена конфискация в доход государства автомобиля, на котором было совершенно правонарушение.

«В ходе исполнительных действий судебные приставы Заводского районного отделения судебных приставов города Орла наложили арест на принадлежащий должнику на праве собственности автомобиль и взыскали с него уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей», – подытожили в пресс-службе регионального Управления ФССП России. Кстати, по данным УМВД, в Орловской области за 10 месяцев 2023 года сотрудниками ГИБДД было пресечено 1707 фактов управления транспортными средствами водителями, находившимися в состоянии опьянения. За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в регионе в этом году возбуждено 190 уголовных дел.

ИА «Орелград»