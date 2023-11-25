Во Мценске хотят принять бездефицитный бюджет

А на последующие годы бюджет и вовсе планируется с профицитом.

Власти города Мценска приступили к официальному рассмотрению местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Документ мэрия передала в горсовет народных депутатов. Чиновники предлагают утвердить основные характеристики в таком виде: общий объем доходов на 2024 год планируется в сумме 925,779 миллиона рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов – в сумме 644,373 миллиона рублей.

Общий объем расходов пока планируется в сумме 925,779 миллиона рублей, то есть дефицита бюджета в будущем году не будет. При этом в проектах на 2025 и 2026 год предполагается даже профицит бюджета в сумме 10 миллионов рублей ежегодно. Впрочем, в окончательной редакции проект документа будет рассмотрен только в декабре, чему будут предшествовать публичные слушания. Мценский городской Совет народных депутатов планирует провести их 12 декабря.

Проектом предполагается установить на 2024 год норматив отчисления в бюджет города Мценска части прибыли муниципальных унитарных предприятий, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 15 процентов. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года предлагается установить в сумме 80 миллионов рублей, на 1 января 2026 года – в сумме 70 миллионов рублей, на 1 января 2027 года – в сумме 60 миллионов рублей. То есть, мценские власти планируют ежегодно сокращать долг как минимум на 10 миллионов рублей.

Также будет утвержден предельный объем расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга. На данный момент на 2024 год он планируется в сумме 3,44 миллиона рублей, на 2025 и 2026 годы год – в сумме 3,43 миллиона рублей. Общий объем средств резервного фонда администрации города Мценска в 2024-2026 годах будет составлять по 400 тысяч рублей в год. Предельный размер представительских расходов планируется утвердить в размере до 0,5 процента от расходов на функционирование Мценского городского Совета народных депутатов и администрации города Мценска.

ИА «Орелград»