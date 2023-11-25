В Орел поступило более 1000 запросов на международную помощь

Орловские госорганы оказывают международную правовую поддержку.

Члены Координационного совета при Управлении Минюста России по Орловской области обсудили практику взаимодействия указанного ведомства с органами государственной власти и негосударственными органами в сфере оказания международной правовой помощи. Участие в заседании приняли приглашенные на него представители органов государственной власти Орловской области. Как сообщили в региональном Минюсте, региональное Управление за 2021-2023 годы поступило 1007 запросов по вопросам оказания международной правовой помощи.

«При рассмотрении поступивших в Управление поручений, подлежащих направлению на территорию иностранных государств, зачастую выявляются некоторые нарушения составления поручений, адресованных компетентным судам или органам иностранных государств, – сообщили в пресс-службе ведомства. – На заседании были разобраны наиболее частые нарушения и пути их устранения. В целях оптимизации исполнения функций по оказанию международной правовой помощи на заседании Координационного совета было принято решение на постоянной основе проводить обучающие семинары, регулярно направлять информационные письма с разъяснениями по вопросам оказания международной правовой помощи».

Напомним, ранее на мероприятии в Екатеринбурге орловский бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин поделился с участниками опытом защиты бизнеса из иностранных государств в Орловской области. Он отметил, что такая защита осуществляется наравне с российскими компаниями. Способ защиты выбирается в зависимости от предмета спора, который затрагивается в обращении бизнеса. В качестве примера Евгений Лыкин привел обращение представителя турецкого бизнеса.

«В нем указывалось на отказ Управления по вопросам миграции в выдаче приглашения на въезд в РФ гражданам Турции с целями въезда – техобслуживание и коммерческая, – сообщается на сайте бизнес-омбудсмена. – В рамках взаимодействия в соответствии с положениями заключенного соглашения были установлены и устранены обстоятельства, препятствующие выдаче приглашений на въезд турецких граждан».

Другой пример: по результатам рассмотрения обращения итальянской компании орловским бизнес-омбудсменом были сформулированы и направлены в адрес Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей предложения по возобновлению транспортировок грузов в биг-бетах через Керченский пролив с учетом соблюдения дополнительных мер безопасности.

ИА «Орелград»