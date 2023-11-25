О закупках дорожной техники КСП рассказала депутатам

Доклад о недавно проведенной проверке прозвучал в стенах облсовета.

Представители Контрольно-счетной палаты Орловской области приняли участие в заседании комитета по градостроительной деятельности и транспорту Орловского областного Совета народных депутатов. Как сообщили в КСП, аудитор Оксана Павлюк выступила с докладом об итогах проверки эффективного использования бюджетных средств КУ ОО «Орелгосзаказчик» и ГУП ОО «Дорожная служба». Речь идет о деньгах, выделенных указанным предприятиям на закупку дорожно-строительной техники и оборудования для содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

«Аудитор Оксана Павлюк сообщила об установленных нарушениях требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в том числе определения начальной (максимальный) цены контракта (НМЦК), приемки дорожно-строительной техники и оборудования с характеристиками, отличными от характеристик, заявленных в контрактах, а также использования техники с не установленной (неисправной) системой спутниковой навигации ГЛОНАСС», – сообщает КСП.

Как уже рассказывал «Орёлград», закупка дорожно-строительной техники и оборудования для содержания дорог финансировалась в рамках подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы «Развитие транспортной системы в Орловской области». Было установлено, что в проверенный период времени по итогам проведенных электронных аукционов «Орелгосзаказчик» заключил 11 контрактов на поставку 44 единиц дорожно-строительной техники и оборудования на общую сумму 168,518 миллиона рублей.

Нарушения аудиторы выявили в обосновании начальной цены. В частности, их внимание привлекла закупка косилок на общую сумму 2,258 миллиона рублей. При назначении цены использовалась информация о «товарах, не являющихся идентичными или однородными к предмету закупки». Кроме того, «Орелгосзаказчик» принял и оплатил катки дорожные самоходные DM-02-VD на сумму 5,38 миллиона рублей и экскаватор одноковшовый колесный АМКОДОР EW-1400A стоимостью 10,69 рублей, не соответствующие условиям, определенным контрактом.

«В нарушение условий контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, предписывающего ГУП ОО «Дорожная служба» оборудовать системой спутниковой навигации ГЛОНАСС дорожную технику, применяемую при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог и сооружений на них в объеме 100 процентов, катки дорожные самоходные DM-02-VD системой ГЛОНАСС не оборудованы», – следует из отчета КСП. По результатам контрольного мероприятия в адрес руководства проверенных предприятий были направлены представления.

ИА «Орелград»