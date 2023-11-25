Орловцы 644 раза нарушили тишину по ночам

Ответственность за такое правонарушение предусмотрена региональным законом.

В Орловской области за 10 месяцев 2023 года сотрудниками органов внутренних дел было выявлено 21 114 административных правонарушений. Статистика приведена региональным Управлением МВД России, без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства. Среди выявленных нарушений в соответствии с законом Орловской области полицией было составлено 644 административных протокола за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.

Поясним, что базовая норма закреплена в Федеральном законе от 13.07.2020 года № 52-ФЗ, который иногда называют законом о тишине. Однако в реальности каждый регион принимает собственные законы, регулируя нормы и ответственность за нарушения на своем уровне. В Орловской области, например, еще в 2017 году был принят Закон № 2102-ОЗ «Об отдельных правоотношениях в сфере обеспечения тишины и покоя».

Согласно ему не допускается нарушение тишины и покоя граждан: с 23 часов до 7 часов по местному времени в рабочие дни; с 23 часов до 10 часов по местному времени в выходные (суббота, воскресенье) и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни; с 13 до 15 часов по местному времени ежедневно.

Ответственность за нарушение указанных норм предусмотрена статьей 10.1 Закона Орловской области № 1490-ОЗ «Об ответственности за административные правонарушения». Совершение данного административного правонарушения влечет за собой наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа: на граждан – в размере от одной до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от трех до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти до десяти тысяч рублей. Отметим, что дела о таких правонарушениях рассматриваются административными комиссиями.

ИА «Орелград»