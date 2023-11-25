Орловские ГУПы показали неплохую динамику

Подведены итоги работы государственных унитарных предприятий Орловской области.

В Орле состоялось заседание балансовой комиссии, на котором были подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Орловской области за 9 месяцев 2023 года. Мероприятие прошло под председательством руководителя регионального департамента государственного имущества и земельных отношений Ольги Платоновой. Участие в нем принял и заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Орловской области Михаил Верижников.

«В рамках мероприятия участники комиссии обсудили результаты мониторинга финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий региона за 9 месяцев текущего года, динамику ключевых показателей деятельности в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, по результатам которого установлена положительная динамика по росту доходов отдельных предприятий», – сообщила по этому поводу КСП.

Кстати, более подробно деятельность одного из ГУПов была изучена на заседании комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству Орловского областного Совета народных депутатов. С докладом выступил начальник отдела контроля в бюджетной сфере — инспектор регионального КСП Николай Панин. Он озвучил депутатам результаты проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГУП Орловской области «Орелфармация».

По данным КСП, Панин сообщил, что формирование доходов предприятия в 2022 году осуществлялось за счет оптовой и розничной реализации товаров, а также выполнения функций уполномоченной фармацевтической организации. В 2022 году выручка составила 315,58 миллиона рублей, расходы предприятия в 2022 году увеличились на 8,6 процента относительно предыдущего финансового года.

«В рамках своего выступления руководитель проверки особое внимание уделил выявленным нарушениям и недостаткам, а также мерам по их устранению, – подытожили в КСП. – Для устранения нарушений и замечаний в адрес директора ГУП ОО «Орелфармация» и департамента здравоохранения Орловской области внесены представления».

ИА «Орелград»