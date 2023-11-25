Орловщина резко нарастила производство свинины

Показатель работы свиноводов вырос почти на четверть.

Орелстат представил оперативный отчет о состоянии животноводства в сельскохозяйственных организациях Орловской области в январе-октябре 2023 года. Из него следует, что за указанный период времени этой категорией сельхозтоваропроизводителей в целом было произведено 244 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе, что составляет 112,4 процента к уровню января-октября 2022 года. Объемы производства мяса (в живом весе) выросли по следующим видам скота: свиней – на 23,1 процента, овец – на 6,5 процента.

Кроме того, организации региона за десять месяцев 2023 года произвели 96,2 тысячи тонн молока (102,4 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) и 15,5 миллиона штук куриных яиц (105,5 процента). В среднем от одной коровы в сельхозорганизациях Орловской области было надоено 5553 килограммов молока, что на 201 килограмм больше прошлогоднего показателя. Продуктивность коров увеличилась в десяти муниципальных образованиях, при этом самый высокий надой зафиксирован в Верховском районе. Что касается производства яиц, то в птицеводческих организациях от одной курицы-несушки в этом году получено в среднем по 199 яиц.

«По состоянию на 1 ноября 2023 года стадо крупного рогатого скота сельскохозяйственных организаций Орловской области насчитывало 123,7 тысячи голов (105,4 процента к 1 ноября 2022 года), в том числе коров – 33,2 тысячи голов (97,4 процента), свиней – 1,177 миллиона голов (102,7 процента), овец – 2,2 тысячи голов (77 процентов) и птицы – 1,948 миллиона голов (92,2 процента)», – сообщает также Орелстат.

ИА «Орелград»