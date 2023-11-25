В Орловской области снизилась доля убыточных предприятий

Однако в некоторых отраслях доля нерентабельного бизнеса остается очень высокой.

В Орловской области январе-августе 2023 года, по оперативным данным Орелстата, доля убыточных организаций по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизилась на 6,2 процентных пункта и составила 30,1 процента. Ранее сообщалось, что в отчетном периоде времени сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций региона в действующих ценах составил 31,03 миллиарда рублей: 193 предприятия получили прибыль в размере 34,55 миллиарда рублей, а 83 предприятия имели убыток на сумму 3,52 миллиарда.

Напомним также, что указанную статистику Орелстат приводит без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, некредитных финансовых организаций. Отметим, что сокращение доли нерентабельного бизнеса наблюдается далеко не во всех отраслях. В некоторых она остается довольно высокой. Хуже всего дела обстоят в сфере административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг, где доля убыточных организаций по итогам отчетного периода времени составила 75 процентов.

В сфере операций с недвижимым имуществом убыточными оказались 60 представителей регионального рынка. Ровно половина предприятий сработали с убытком в таких отраслях, как: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; научная, профессиональная и техническая деятельность; деятельность в области информации и связи. От 45 до 52 процентов варьируется доля нерентабельных организаций в сфере коммунальных услуг, в том числе поставок коммунальных ресурсов. В сфере обрабатывающих производств убыточными оказались почти 29 процентов предприятий.

Наименьшая доля убыточных предприятий и организаций зарегистрированы в сферах: образования (11,1 процента), сельского и лесного хозяйства (15,2 процента), оптовой и розничной торговли, а также ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (15,6 процента). «Темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года рассчитаны по сопоставимому кругу организаций в соответствии с методологией бухгалтерского учета; с учетом корректировки данных соответствующего периода предыдущего года, исходя из изменений учетной политики, законодательных актов и так далее», – пояснили в Орелстате.

ИА «Орелград»