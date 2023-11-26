Кандидатов в почётные граждане предложили оценивать в баллах

Новый порядок присвоения званий придумали в Орловском округе.

Власти Орловского муниципального округа разработали проект нового положение о почетном гражданине. Напомним, раньше эта территория именовалась Орловским районом. В связи с его реорганизацией актуализируется и местная законодательная база. Поэтому по решению Окружного совета народных депутатов будут отменены правила присвоения звания почетного гражданина Орловского района. Новые правила ранее поступили на рассмотрение в местный парламент.

Согласно им в округе будет создана комиссия по рассмотрению кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин Орловского муниципального округа Орловской области». Ее задача заключается в предварительном рассмотрении материалов и ходатайств о присвоении звания. Окончательное слово в любом случае будет оставаться за депутатами. Целью деятельности комиссии заявлено «обеспечение и организация объективного подхода к рассмотрению вопросов о возможности присвоения звания». Комиссия формируется в количестве 11 человек. Состав утверждается на период действия очередного созыва окружного Совета. Интересно, что при наличии более чем двух кандидатур на присвоение звания новым документом предлагается проводить рейтинговое голосование, в ходе которого определяются два кандидата, получившие наибольшее предпочтение.

«Каждый из членов комиссии оценивает кандидатуры на присвоение звания путем балльной оценки (от 0 до 10), проставляемой в отношении каждого из кандидатур на присвоение звания в бюллетене, – следует из проекта положения. – После рейтингового голосования комиссия принимает окончательное решение об отборе двух кандидатов и передаче их документов на рассмотрение окружного Совета. Одновременно главе Орловского муниципального округа может быть направлено ходатайство о поощрении всех остальных кандидатов, не прошедших конкурсный отбор, в ознаменование их заслуг».

По новым правилам звание «Почетный гражданин Орловского муниципального округа» вводится как особая форма признательности и уважения местных жителей к людям, внесшим большой вклад в социально-экономическое, общественное и культурное развитие округа. Оно может быть присвоено местным жителям за особые личные заслуги при достижении высоких показателей в профессиональной, общественной и иной деятельности, способствующей развитию муниципального округа; гражданам РФ, прославившим муниципальный округ и страну своим трудовым или героическим подвигом; гражданам иностранных государств, которые своей деятельностью внесли особый вклад в развитие муниципального округа, улучшение жизни его населения, в укрепление дружественных связей с трудовыми коллективами и жителями муниципального округа.

Не могут быть представлены к присвоению звания граждане, имеющие неснятую, непогашенную судимость или погашенную судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также лица, замещающие муниципальные должности или должности муниципальной службы муниципального округа. Чиновнику почетное звание может быть присвоено не ранее чем через три года после завершения срока его полномочий, увольнения или выхода на пенсию. По правилам, звание присваивается не более чем двум людям в год, причем оно может быть присвоено посмертно.

«Звание почетного гражданина присваивается пожизненно, – говорится также в документе. – Лицо, удостоенное звания, может быть лишено этого звания решением Орловского окружного Совета народных депутатов, на основании вступившего в законную силу приговора суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления».

ИА «Орелград»