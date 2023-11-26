Орловцы узнают об угрозе продовольственной безопасности

Управление Россельхознадзора проведет публичные обсуждения.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в плановом режиме отчитается о своей деятельности по итогам трех прошедших кварталов 2023 году. Доклады специализированных отделов ведомства публично обсуждаются на слушаниях о результатах правоприменительной практики в режиме видеоконференции. «В рамках публичных обсуждений запланирован обзор практики осуществления видов государственного контроля (надзора) с указанием проблем их осуществления, наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований. Также хозяйствующим субъектам будут даны руководства по соблюдению норм действующего законодательства и разъяснения новых нормативных правовых актов», – сообщается на сайте Управления.

В частности, представлен анализ карантинного фитосанитарного состояния двух подведомственных регионов. В докладе отмечено, что распространение карантинных объектов создает реальную угрозу эпидемиологическому благополучию и продовольственной безопасности региона, включая его экспортный потенциал. В соответствии с законодательствами в области карантина растений таких стран, как Египет, Китай, Иран, Вьетнам и ряда других, партии ввозимого на их территории зерна должны быть свободны от всех видов амброзий и повилик.

«Так как зерно является стратегическим продуктом сельского хозяйства, основой продовольственной стабильности региона и страны в целом, значит и мероприятия, направленные на ликвидацию карантинных сорных растений и улучшение фитосанитарного благополучия региона, являются одним из важных факторов для увеличения экспортного потенциала, – говорится в докладе. – Исходя из многолетнего опыта работы, можно сделать вывод, что только тесное взаимодействие хозяйствующих субъектов и контролирующих служб, будет способствовать наращиванию сельскохозяйственного потенциала и повышению безопасности региона».

В целях выявления новых и определения границ ранее выявленных очагов карантинных объектов ежегодно проводится мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории Орловской и Курской областей. Ранее ТУ Россельхознадзора сообщало, что за первую половину 2023 года были проведены обследования на общей площади более 99,4 тысячи га, в том числе территории тепличных хозяйств, плодовые и лесные насаждения, а также посевы сельскохозяйственных культур.

В результате в первом полугодии были подтверждены два вида карантинных объектов (ясеневая изумрудная златка и амброзия полыннолистная) в границах ранее установленных карантинных фитосанитарных зон на общей площади 7436,7 га. На отчетную дату в Орловской области было установлено 73 карантинных фитосанитарных зоны (КФЗ) по шести видам карантинных объектов на общей площади 99 274,76 га. Наибольшее количество зон установлено по карантинным сорным растениям. Так, в Орловской области по повилике установлено 44 зоны на 20 253,34 га, по амброзии полыннолистной – две зоны на площади 124,25 га и одна зона по амброзии трехраздельной на площади 43,17 га.

ИА «Орелград»