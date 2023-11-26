Налоговики и таможенники усилят борьбу с «серыми» схемами

Соответствующая договоренность достигнута в рамках рабочей встречи.

Налоговики Орловской области провели рабочую встречу с представителями Курской таможни. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России. По итогам проведенных переговоров стороны договорились повысить оперативность при обмене информацией по выявлению схем с признаками возможного уклонения от уплаты налоговых и таможенных платежей.

«В рамках встречи ведомства обсудили вопросы, касающиеся обмена информацией в отношении налогоплательщиков – участников оборота прослеживаемости товаров, в случае выявления нарушений законодательства о налогах и сборах, – пояснили в Орловской областной налоговой службе. – В частности, руководитель УФНС России по Орловской области Ирина Емельянова и заместитель начальника Курской таможни Максим Тихомиров отметили, что прослеживаемость осуществляется в отношении товаров, указанных в перечне, утвержденном постановлением правительства РФ от 01.07.2021 №1110».

В налоговой службе также рассказали, что на помощь сотрудникам обоих ведомств в последнее время пришло немало новых технологий. Например, возможные риски выявляются в автоматизированном режиме. Происходит это при обработке сведений, содержащихся в национальной системе прослеживаемости товаров. Если риск выявляется, это может послужить поводом для проведения так называемых мероприятий налогового контроля.

«Дополнительно ведомства обсудили вопросы, касающиеся необходимости представления сведений о дивидендах и их размере, выплаченных иностранным организациям от прибыли, полученной от реализации товаров на территории РФ, а также представления информации, полученной управлением налоговой службы из других таможенных органов в отношении налогоплательщиков, осуществивших ввоз товаров на территорию Российской Федерации из стран ЕАЭС», – подытожили в Управлении ФНС России по Орловской области.

ИА «Орелград»