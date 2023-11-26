Во Мценске избрали казачьего атамана

На новый срок единогласно был переизбран есаул Сергей Марченко.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии Русской Православной Церкви со ссылкой на данные Мценского благочиния, казаки провели важное мероприятий в Миссионерском центре при Свято-Троицком храме города Мценска. Там прошел очередной отчетно-выборный казачий круг Мценского хуторского казачьего общества Центрального казачьего войска, причем провел его благочинный храмов Мценского округа протоиерей Владимир Герченов. Священник поблагодарил казаков за многолетнее плодотворное сотрудничество. После чего были решены вопросы повестки дня.

«На новый срок единогласно был переизбран действующий атаман есаул Сергей Марченко, также кругом были утверждены новые составы суда чести и ревизионной комиссии, – сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии Русской Православной Церкви. – Стоит отметить, что клирики Мценского благочиния принимают участие во многих мероприятиях Мценского хуторского казачьего общества. Также священники духовно окормляют курсантов детско-юношеского военно-патриотического клуба «Росомаха», который работает при казачьем обществе».

Тем временем пресс-служба губернатора проинформировала о том, что Орловская область вошла в тройку регионов-лидеров с населением до 1 миллиона человек по исполнению Стратегии государственной политики в отношении российского казачества. Результаты рейтинга были озвучены в ходе III Всероссийского семинара-совещания «Российское казачество», которое прошло в Москве. Участие в мероприятии приняла и орловская делегация. Регион, кстати, занял третье место в указанной выше номинации.

«На площадке семинара-совещания руководители рабочих групп по делам казачества, представители региональных органов власти, экспертных и научных сообществ, атаманы войсковых казачьих обществ, а также лидеры казачьих молодежных организаций войсковых казачьих обществ поделились своим опытом и лучшими практиками, выработанными в рамках реализации государственной политики в отношении российского казачества, – следует из информации пресс-службы губернатора. – Также в ходе семинара обсудили вопросы взаимодействия органов власти с российским казачеством в условиях проведения спецоперации».

ИА «Орелград»