В Орловской области число самозанятых выросло в 1,6 раза

Относительно новый режим налогообложения применяют десятки тысяч человек.

В Орловской области за последние два года количество самозанятых граждан выросло на 58 процентов и по состоянию на 1 ноября 2023 года превысило 28 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России. Отмеченная тенденция положительно сказывается не только на самих гражданах, но и на поступлениях в бюджет. Так, по данным регионального управления налоговой службы, на отчетную дату была достигнута положительная динамика поступлений по налогу на профессиональный доход. Рост составил 69,6 процента, или 28,1 миллиона рублей. А всего по данному виду налога за 10 месяцев 2023 года поступило 68,6 миллиона рублей.

«Популярность специального налогового режима обусловлена полной автоматизацией процесса от постановки на учет до уплаты налога, а также низкими налоговыми ставками — 4 процента при расчете с физическими лицами или 6 процентов при расчете с юридическими лицами, – считают в Управлении ФНС России по Орловской области. – Это позволяет легально вести бизнес или получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность».

Напомним, что в Орловской области указанный вид налогообложения был введен в соответствии с региональным законом. До этого несколько других регионов страны участвовали в пилотном проекте, которой хорошо себя показал. Многие граждане согласились на предложенные государством условия, поскольку они позволили узаконить небольшой бизнес, при этом предоставив весьма выгодные проценты. Кроме того, граждан, в том числе жителей Орловской области, привлекает довольно простое общение с налоговыми органами. Оно доступно в электронном виде через специальное приложение «Мой налог». В приложении можно зарегистрироваться в качестве самозанятого, уплачивать налоги и получать вычеты.

«В данном приложении не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим периодом, налоговый орган уведомляет самозанятого о сумме исчисленного налога, – поясняют в УФНС. – Не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, необходимо уплатить налог». При этом налоговики предупреждают, что в случае уплаты налога с опозданием на сумму задолженности будет начислена пеня. «В целях исключения последствий несвоевременной уплаты налога на профессиональный доход для налогоплательщиков в приложении открыта возможность подключения функции «автоплатежа» с указанием реквизитов карты», – говорят в областной налоговой службе.

ИА «Орелград»