Охране особой психбольницы рассказали о терроризме

Беседу с сотрудниками УФСИН провел священник Сергей Крючков.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, священник Сергей Крючков провел беседу с сотрудниками ОПБСТИН. Так называется Орловская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением, где осуществляется принудительное лечение людей, совершивших преступления, но признанных невменяемыми и освобожденных от уголовной ответственности.

Больница входит в систему Минздрава, но ее охрану обеспечивают сотрудники специального отдела УФСИН.

По данным пресс-службы ведомства, Сергей Крючков провел беседу о противодействии экстремизму и терроризму, формированию уважительного отношения к историческому наследию и традициям. Кстати, протоиерей является помощником начальника территориального органа ФСИН по организации работы с верующими. Сообщается, что сотрудники ОПБСТИН УФСИН приняли активное участие в диалоге, а также смогли получить от Сергея Крючкова развернутые ответы на поставленные вопросы.

«В ходе беседы были обсуждены основные традиционные религиозные течения, их различия и сходства между собой, причины возникновения религиозного экстремизма и терроризма, – уточнили в пресс-службе регионального Управления ФСИН России. – Отдельно были затронуты темы о деструктивных сектах, основных признаках данных организаций, а также эффективных формах и методах профилактики вовлечения в секты молодежи и старшего поколения».

К слову, впервые как самостоятельное учреждение отдел охраны психиатрической больницы был образован с 1 января 1989 года во исполнение совместного приказа МВД СССР и Министерства здравоохранения СССР. Но лишь в 2009 году вступил в силу Федеральный закон «Об обеспечении охраны психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением». Именно он определил правовые основы деятельности подразделений охраны психиатрических стационаров.

«Основные задачи личного состава отдела состоят в недопущении самовольного оставления территории больницы лицами, находящимися на принудительном лечении и обеспечении безопасности лиц находящихся на территории психиатрического стационара на основе строгого соблюдения законности, принципов гуманизма, уважения прав человека и тесного взаимодействия с медицинским персоналом больницы», – сообщается на сайте УФСИН. Добавим, что больница расположена в областном центре, занимает площадь более 6 гектаров. На лечении в ней обычно находится около 750 человек.

ИА «Орелград»