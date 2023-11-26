Тотальный тест «Доступная среда» охватит орловцев

Орловская область присоединится к общероссийской акции.

В России 1 декабря стартует традиционная акция «Тотальный тест «Доступная среда». Она проводится ежегодно, в прошлом году акция охватила более 24 миллионов граждан. В этом году Орловская область по традиции присоединится к ее проведению. Акция направлена на повышение уровня знаний в вопросах доступной среды и инклюзии среди жителей России, включая специалистов различных сфер: социального обслуживания, образования, культуры, спорта, здравоохранения, финансов, благоустройства, транспорта и других профессий.

«Тестирование традиционно проводится в онлайн-формате, – говорится на официальном сайте проекта. – Ключевые тематические блоки теста: комплексный подход в организации доступной среды; морально-этические аспекты общения с людьми с инвалидностью; оказание ситуационной помощи при сопровождении людей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями. По итогам мероприятия пройдет публичный разбор вопросов и тренинг с участием ведущих экспертов».

Тем временем Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина подготовила выставку «Путь в мир равных возможностей». Она приурочена к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. Выставка будет работать 27 ноября по 11 декабря в зале периодики. Как сообщили в библиотеке, в экспозиции представлена Конвенция ООН о правах инвалидов, вступившая в силу в России в 2012 году. Практически одновременно с ней в нашей стране стартовала государственная программа «Доступная среда», о чем можно будет прочитать в «Вестнике образования России».

«Этот день – не совсем праздник, его цель – привлечь внимание всего общества к проблемам людей с ограниченными физическими возможностями, что является важнейшим приоритетом социальной политики государства, – говорят в «Бунинке». – На страницах периодических изданий: «Социс», «Социальная политика и социология», «РФ сегодня», «Человек и труд» и др. социологи, экономисты, представители властных и общественных структур обсуждают актуальные проблемы социальной адаптации, комплексной реабилитации, трудовой занятости и создания условий для самореализации, повышения качества жизни людей с ограниченными физическими возможностями».

Авторы изучают доступность информации и окружающего пространства для инвалидов, степень соблюдения их прав и свобод в сфере медицинского и социального обслуживания, интеграция этой категории людей в структуру занятости и образования, повышение качества реабилитационных услуг и продолжительности жизни. На выставке также будут представлены издания, обсуждающие проблему получения образования детьми-инвалидами как на дому, так и в общеобразовательных учреждениях.

«Путь в мир равных возможностей в сфере библиотечного пространства, реализации творческих способностей, причастности к физкультуре и спорту прослеживают страницы изданий: «Клуб», «Библиотечное дело», «Наука и жизнь», «Независимая газета», – говорят также в областной библиотеке. – Материалы, представленные на выставке, приводят к мысли о том, что инвалидность теперь не приговор благодаря консолидации усилий государства и общества на пути к равным возможностям».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»