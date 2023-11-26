Водитель предстал перед судом за отказ предъявить гаишнику права

Дело о воспрепятствовании исполнению служебных обязанностей рассмотрел Мценский суд.

В Орловской области Мценский районный суд рассмотрел административное дело, возбужденное по части 1 статьи 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает наказание за воспрепятствование исполнению служебных обязанностей сотруднику полиции по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Для граждан предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 2000 до 4000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

В данном случае правонарушитель отделался достаточно легко, так как ему было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей. Как пояснили в пресс-службе Мценского районного суда, наказание понес житель города Мценска. В сентябре 2023 года он следовал на автомобиле в ночное время по улицам райцентра. Автомобиль был остановлен для проверки сотрудником полиции. Однако водитель проигнорировал требование и не предъявил инспектору дорожно-патрульной службы свое водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и страховой полис ОСАГО.

«Право требовать от граждан прекращения противоправных действий, проверять документы, удостоверяющие личность, если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административных правонарушениях, предоставлено полиции Федеральным законом «О полиции», – пояснили в пресс-службе райсуда. – Законные требования сотрудника полиции обязательны для выполнения гражданами и должностными лицами. Судья в ходе рассмотрения дела исследовал представленные по делу доказательства и пришел к выводу о виновности водителя в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП».

В качестве доказательств виновности правонарушителя были использованы видеозапись дорожного инцидента, протокол об административном правонарушении, рапорт инспектора ДПС, а также письменные объяснения свидетеля, предупрежденного об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Свидетель подтвердил, что водитель требования инспектора проигнорировал. Впрочем, и сам фигурант не оспаривал факт того, что требования сотрудников полиции о предоставлении водительских документов им выполнены не были.

Добавим, что постановление судьи Мценского районного суда о привлечении к административной ответственности было обжаловано в вышестоящий суд. Однако решением Орловского областного оно было оставлено без изменения. Облсуд тоже не нашел доказательств невиновности водителя.

ИА «Орелград»