В Болхове будут агитировать за водосчётчики

Программа улучшения водоснабжения и водоотведения заработает уже в будущем году.

Власти Болховского района определились с основными параметрами муниципальной программы улучшения водоснабжения и водоотведения, действие которой рассчитано на 2024-2026 годы. Общий объем финансирования составляет 4,8 миллиона рублей, ежегодно планируется выделять по 1,6 миллиона. Все средства поступят из местного бюджета. Ожидаемым результатами исполнения программы является увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности, до 81 процента к 2024 году, до 82 процентов к 2025 году и до 83 процентов к 2026 году.

«Предусмотренное данной программой развитие систем водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить в полном объеме население коммунальными услугами водоснабжения и водоотведения, соответствующим действующим санитарным нормам», – говорится в паспорте документа. Кстати, программа предусматривает не только текущий ремонт водопроводов, но и проведение разъяснительной работы среди населения об установке индивидуальных приборов учета. Кроме того, планируется приобретение и установка погружных насосов.

К слову, водоснабжение города Болхова осуществляется из 11 скважин, находящихся в управлении МУП «Водоканал», их них 7 постоянно работающих и 4 резервных. Разводящая сеть водопровода составляет 38,9 км на которой имеются 200 водозаборных колонок, 7 водонапорных башен и 10 павильонов над артезианскими скважинами. Начиная с 2015 года в Болховском районе отремонтировали более 2 километров водопроводов и построили 1,9 километра водопровода. Кроме того, в последние годы в городе Болхове была построена канализационно-насосная станция и коллектор, протяженность этой сети составляет 2 километра. Согласно текущим данным, 48 процентов сельского населения Болховского района пользуются децентрализованным водоснабжением, то есть общественными и частными колодцами, а также каптажами.

«Однако, несмотря на положительные моменты, следует отметить, что ряд нерешенных проблем остается – это изношенность разводящей сети, отсутствие в сельских поселениях гарантирующей организации по водоснабжению и водоотведению, – отмечено в паспорте программы. – До настоящего времени не решен вопрос по принятию на баланс общественных колодцев, не налажен производственных контроль за качеством воды в них, очистка колодцев производится несвоевременно, хлорирование воды практически не производится».

ИА «Орелград»