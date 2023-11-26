В Орловском округе планируют рост бюджета в 11%

Стали известны параметры бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Администрация Орловского муниципального округа внесла в Окружной совет народных депутатов на рассмотрение проект бюджета на плановую трехлетку. Согласно ему налоговые и неналоговые доходы на 2024 год прогнозируются в объеме 885,3 миллиона рублей с приростом к уровню 2023 года на 109,48 миллиона рублей, или на 14,1 процента. А общий объем доходов на 2024 год прогнозируется в сумме 932,31 миллиона рублей с приростом к уровню 2023 года на 90,69 миллиона рублей, или на 10,8 процента.

Расходы бюджета муниципального округа за счет собственных доходов с учетом дотаций на 2024 год прогнозируются в объеме 1,01 миллиарда, что на 139,31 миллиона рублей, или на 16 процентов больше, чем в 2023 году (в сопоставимых условиях). В целом бюджет муниципального округа на текущий момент сформирован с дефицитом: на 2024 год – в сумме 77,97 миллиона рублей, на 2025 год – в сумме 81,51 миллиона рублей, на 2026 год – в сумме 85,46 миллиона рублей. Впрочем, безвозмездные поступления из областного бюджета на данном этапе планирования муниципальному округу еще не доведены. Они станут известны после утверждения бюджета региона в окончательной редакции.

При этом о суммах собственных доходов по различным направлениям окружные власти уже судить могут. По их прогнозам, основными бюджетообразующими налогами муниципального округа в 2024 году станут: налог на доходы физических лиц, по которому планируется поступление 505,35 миллиона рублей (прирост к уровню 2023 года на 21,1 процента), акцизы на нефтепродукты – 59,3 миллиона рублей (прирост – 1,7 процента), налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения, – 20,48 миллиона рублей (прирост – 25,7 процента), налог на имущество физических лиц – 23,57 миллиона рублей (прирост – 16,1 процента) и земельный налог – 119,75 миллиона рублей (прирост – 14,4 процента).

Кроме того, бюджет планирует заработать 73,3 миллиона рублей на доходах от аренды земли, 29 миллионов рублей – на продаже земельных участков, 14,95 миллиона рублей – на доходах от платы за негативное воздействие на окружающую среду. Добавим, что за счет собственных средств бюджета муниципального округа в 2024 году предусмотрено финансирование 20 муниципальных программ с объемом финансирования в сумме 650,39 миллиона рублей, что составляет 64,4 процента общего объема бюджетных расходов.

ИА «Орелград»