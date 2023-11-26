В Ливнах обсудили аварийность на «плохих» дорогах

26.11.2023 | 16:02 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Межведомственное совещание прошло в администрации райцентра.

Администрация города Ливны. Фото: www.google.com/maps

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ливенский» приняли участие в заседаниях комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения администраций города Ливны и Ливенского района. Краткий отчет о мероприятии обнародован на сайте Управления ГИБДД регионального УМВД. В совещаниях также приняли участие главы поселений, начальники управлений образования, строительства и предприятий, отвечающих за состояние улично-дорожной сети. В частности, они обсудили состояние аварийности, статистику привел начальник ОГИБДД МО МВД России «Ливенский» Эдуард Аверкиев.

Он рассказал о видах, причинах и последствиях ДТП, а также о профилактических мероприятиях, принимаемых полицией по снижению аварийности. «В продолжение заседаний были рассмотрены вопросы приведения автодорог на территории Ливенского района в нормативное состояние согласно требованиям ГОСТов и предложения сотрудников Госавтоинспекции по стабилизации состояния аварийности на участках дорог», – сообщает УГИБДД.

Данная проблема касается всего региона, а не только Ливен и Ливенского района. Так, согласно официальным данным, за 10 месяцев 2023 года в Орловской области в целом неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 181 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 13 человек погибли и 240 человек получили ранения различной степени тяжести. По нарушениям, связанным с содержанием улично-дорожной сети, сотрудниками ГИБДД в отчетном периоде времени были приняты следующие меры реагирования: ранее (до ДТП) приняты меры в 148 случаях (или 82 процента от их общего количества), объявлено 99 предостережений владельцам автодорог.

«На рабочих встречах были рассмотрены и вопросы по нарушениям ПДД, связанным с несанкционированными парковками, стоянками и остановками транспортных средств во дворах и на автодорогах города и района, – добавили в УГИБДД. – Одним из важных моментов было обсуждение проблемы зимнего содержания улично-дорожной сети города и возможности оперативного и своевременного реагирования обслуживающей организации на осложнение дорожной обстановки в случае либо природных явлений, либо последствий дорожно-транспортных происшествий. По всем рассмотренным темам были приняты решения, направленные на стабилизацию состояния аварийности, профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий со всеми участниками дорожного движения».

ИА «Орелград»


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