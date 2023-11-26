В Ливнах запретили портить платные парковки

Правила пользования платными парковками утвердили местные власти.

Администрация Ливенского района Орловской области утвердила порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок и парковочных мест на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. В документе подчеркнуто, что размещение парковок не должно создавать помех движению транспортных средств. Размещать их можно по согласованию с ОГИБДД, администрацией района и балансодержателем дороги. Если парковка создается во дворе многоквартирного дома, то решение об этом принимается органом местного самоуправления, но с учетом мнения местных жителей, для которых чиновники обязаны организовать опрос общественного мнения.

Решение о создании платных парковок тоже принимается официальным постановлением администрации Ливенского района. Она же выбирает оператора такой стоянки. Кстати, документ разрешает привлекать бюджетные средства для создания платных парковок. Кроме того, он вводит ряд обязанностей не только для оператора, но и для клиентов. Так, пользователям парковок запрещается препятствовать нормальной работе пунктов оплаты, блокировать подъезд и выезд с парковки, создавать друг другу препятствия и ограничения в пользовании парковкой, оставлять свой автомобиль на стоянке без оплаты услуг.

Также не разрешается нарушать на стоянке общественный порядок, загрязнять территорию парковки, разрушать оборудование пунктов оплаты и совершать любые иные действия, нарушающие порядок использования платных парковок. В свою очередь оператор обязан предоставлять клиентам, в том числе по их письменным заявлениям, полную информацию о правилах работы парковки, о действующих расценках, способах оплаты, а также о бесплатных парковках, которые расположены поблизости. Кроме того, оператор не вправе «оказывать предпочтение одному пользователю перед другими пользователями в отношении заключения договоров».

ИА «Орелград»