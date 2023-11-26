Во Мценске КСП проверила штрафы за деяния подростков

Аудиторы изучили деятельность комиссии по делам несовершеннолетних.

Контрольно-счетная палата города Мценска провела проверку «выполнения функций по администрированию штрафов, налагаемых комиссией по делам несовершеннолетних». Проверяемый период охватил 2021-2022 годы. В ходе контрольного мероприятия было установлено, что персональный состав комиссии был утвержден в 2021 году администрацией Мценска. Комиссия не является участником производства по делам об административных правонарушениях, но рассматривает их и выносит постановления о назначении административного наказания. Так, в 2021 году комиссией по делам несовершеннолетних в Мценске было проведено 24 заседания, в 2022 году – 23.

Согласно справкам о перечислении поступлений в бюджеты за 2021 год в местную казну поступило административных штрафов в сумме 99 276,04 рубля, за 2022 год – 135 192,86 рублей. То есть, в 2022 году в сравнении с 2021 годом сумма взысканных штрафов увеличилась на 35 916,82 рубля. В ходе проверки Контрольно-счетной палатой было выявлено несоответствие суммы поступлений от оплаченных штрафов, указанной в отчетах комиссии, с данными в справках о перечислении поступлений в бюджеты, предоставляемой Управлением Федерального казначейства по Орловской области.

«Таким образом, комиссия по делам несовершеннолетних несвоевременно отражает суммы поступлений оплаченных штрафов в отчетах финансовому управлению администрации города Мценска и отделу учета и отчетности администрации города Мценска», – к такому выводу пришли аудиторы. Считает, что в отчетах комиссия не в полном объеме отражала начисленные суммы по административным штрафам: в 2021 году не была отражена информация по 27 постановлениям, в 2022 году – по 4 постановлениям. Также было установлено, что начисленные суммы по административным штрафам, наложенным в 2021-2022 годы, были несвоевременно отражены в отчетах по 19 постановлениям.

Кроме того, были нарушены сроки направления комиссией постановлений о наложении штрафа в службу судебных приставов для принудительного исполнения: в 2021 году нарушение срока выявлено по 46 постановлениям (опоздание от 9 до 76 дней), в 2022 году – по 114 постановлениям (от 12 до 250 дней). Кстати, в 2021 году имелось 6 штрафов на сумму 6 650 рублей, не оплаченных должниками в добровольном порядке, в 2022 году – 4 штрафа на сумму 740 рублей. Таким образом, за проверенный период комиссией по 10 штрафам на сумму 7390 рублей «не проведена работа по направлению постановлений в службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафов», – резюмирует КСП. Добавим, что информация о результатах проверки уже направлена в Мценский городской Совет народных депутатов и в Мценскую межрайонную прокуратуру.

ИА «Орелград»