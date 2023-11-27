Экстрасенсы устроили переполох в Ливнах

27.11.2023 | 12:15 Новости, Общество

Город стал площадкой для съёмок популярной телепередачи.

Дом, где проходили съёмки. Фото: www.uezdny-gorod.ru

В Ливнах снимался новый выпуск «Битвы экстрасенсов», выходящей на федеральном телеканале «ТНТ». На данный момент передача идёт уже 23-й сезон. В эфир вышло 25 новых выпусков.

Для съёмок очередной «серии» в Ливны приехал, в том числе, Олег Шепс – младший брат Александра Шепса, победителя 14-го сезона, а также Дмитрий Матвеев, победитель 20-го сезона. По сюжету выпуска, экстрасенсы пытались разобраться с некими аномальными событиями, якобы, происходящими в доме, который когда-то принадлежал купцу Адамову (создателю ливенской «Адамовой мельницы»).

Как сообщает «Уездный город Ливны», речь идёт о доме по улице Ленина, 20.

Экстрасенсы приехали в Ливны на автобусе. Съёмки привлекли большое внимание жителей города – многие из них приветствовали участников программы и снимали происходящее на мобильные телефоны. Также событие широко обсуждалось в местных соцсетях.

ИА «Орелград»


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