Определен подрядчик для строительства подстанции в ОЭЗ “Орел”

Также победитель электронного конкурса должен выполнить проектно-изыскательные работы.

Победителем отбора признано ООО «ДОМЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС». Компания запросила не самую низкую цену за свои услуги, но, видимо, отличается от конкурента квалификацией, наличием ресурсов и деловой репутацией. Эти критерии также имеют вес при оценке заявок. Строительство электрической подстанции в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Орёл» (с двумя подводящими линиями) обойдется в 925 млн рублей. Предусмотрен аванс в размере 50%. Контракт должен быть исполнен в декабре 2024 года, указано в ГИС “Закупки“.

По данным kartoteka.ru, ООО ДЭСС зарегистрировано в 2016 году в Домодедово (с 2002 года это было закрытое акционерное общество). Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Чистая прибыль в 2022 году – 9,8 млн рублей. Сотрудников около сотни. Финансовый риск «Картотека» оценивает как умеренный. Судя по госконтрактам, ключевыми партнерами являются АО “МОСОБЛЭНЕРГО”, ОАО “МКЭР”, ОАО “МОСКАБЕЛЬЭНЕРГОРЕМОНТ”, МУП “Электросеть”.

Портала Орловской области в ноябре сообщал, что в ОЭЗ ППТ «Орел» зарегистрировано восемь резидентов. Еще две компании получили этот статус в 2023 году. Строительство электрической подстанции мощностью 40 МВт и новой газопроводной сети планируется в 2024 году для обеспечения потребностей будущих инверторов, поясняли чиновники. Отметим, конкурс на подстанцию проводился уже второй раз. На первый почти миллиардный контракт никто не заявился.

ИА “Орелград”