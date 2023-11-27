На Орловщине непогода отключала свет и валила деревья

Обошлось без погибших и пострадавших.

Ряд ЧП в результате неблагоприятных метеоусловий был зарегистрирован в Орловской области в воскресенье, 26 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МЧС по региону.

Известно, что в зону отключения электричества попали населённые пункты, расположенные в Ливенском, Залегощенском, Кромском и Шаблыкинском районах. Также в трёх последних муниципальных образованиях произошло по одному случаю падения деревьев.

Погибших и пострадавших в результате этих ЧП нет, сообщили в ведомстве.

Кроме того, ранее стало известно, что в Орловской области зарегистрирован первый в сезоне случай провала под лёд.

ИА «Орелград»