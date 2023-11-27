Количество молодых патриотов увеличат в Орле

Бюджету города идея обойдется в 4,5 миллиона рублей.

Постановление об утверждении муниципальной программы «Молодежь города Орла на 2024-2026 годы» подписал мэр Юрий Парахин. Документ принят в целях создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых граждан, развития потенциала молодежи и его использования в интересах социально-экономического развития областной столицы. Кстати, это уже вторая программа с таким названием, принятая в текущем году. Однако первая из них будет признана утратившей силу с 1 января 2024 года.

Целями новой программы заявлены: вовлечение молодежи в социальную практику; патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде; реализация системы мер по выявлению, сопровождению и поддержке талантливой молодежи; формирование здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения. В целом власти взяли курс на создание условий для социализации и эффективной самореализации молодых горожан.

Общий объем финансирования программы из бюджета города Орла составит 4,5 миллиона рублей, планируется выделять по 1,5 миллиона рублей ежегодно. Финансирование из внебюджетных источников возможно при наличии таких средств. Успешным результатом исполнения программы власти города будут считать увеличение охвата молодежи мероприятиями патриотической направленности и количества молодых орловцев, принимающих участие в мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни и профилактике асоциального поведения. Под молодежью в документе понимаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет.

«Молодежь занимает особое место в социально-экономической и политической жизни общества и во многом определяет вектор его развития, – говорится в паспорте. – Для процветания города необходимо иметь здоровое и работоспособное молодое поколение. Именно в молодые годы у человека формируется мировоззрение, определяются важнейшие жизненные цели и ценности, формируется отношение к себе и миру, обществу и государству».

Авторы документа также отмечают, что необходимость проведения системной молодежной политики обусловлена трудностями, с которыми сталкивается молодой человек в процессе своей социализации. Особенно они выделяют нерешенность экономических проблем. Молодежь в силу своей низкой квалификации и профессионального уровня подготовки представляет наименее защищенную часть населения, считают в мэрии.

«Подавляющее большинство преступлений экстремистской направленности совершается группами молодежи и несовершеннолетними подростками, – следует из паспорта программы. – Без профилактики деструктивного поведения, этнического и религиозного экстремизма, преодоления негативных стереотипов у молодых людей могут формироваться асоциальные поведенческие тенденции».

Высокими остаются показатели смертности молодого поколения от неестественных причин, в том числе вследствие употребления наркотиков и заболевания СПИДом. Основной группой риска является молодежь в возрасте от 15 до 25 лет. «Необходимость продолжения мероприятий по реализации государственной молодежной политики на территории города Орла с использованием программно-целевого метода имеет крайне высокую важность для города», – резюмируют чиновники.

ИА «Орелград»