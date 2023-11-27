В Орле начали готовиться к выборам президента

Первым утвержден план по обеспечению прав избирателей-инвалидов.

Избирательная комиссия Орловской области утвердила план мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов президента страны в 2024 году. Решение было принято на очередном заседании облизбиркома. Территориальным избирательным комиссиям Орловской области предписано обеспечить проведение мероприятий и соблюдение сроков, указанных в плане. Постановление также будет направлено в региональные организации общероссийских общественных организаций инвалидов.

В частности, планируется уточнить сведения о численности избирателей, являющихся инвалидами, по всем муниципальным образованиям с указанием групп инвалидности. Во взаимодействии с общественными организациями инвалидов будет определен перечень избирательных участков на территории Орловской области, на которых будут размещаться информационные материалы для слабовидящих избирателей, использоваться специальные трафареты для избирательных бюллетеней.

Также предусмотрена организация взаимодействия с местными организациями с целью «выявления необходимости привлечения специалистов сурдоперевода для глухих и глухонемых избирателей в дни голосования январь 2024 года». Изготовление специальных трафаретов для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня инвалидами по зрению запланировано на начало следующего года. Список мероприятий также предусматривает информирование – изготовление и тиражирование информационно-разъяснительных материалов о выборах для избирателей, являющихся инвалидами (в разрезе категорий ограничений физических возможностей). Для них будут выпущены и специальные аудио- и видеоролики.

Размещение на информационных стендах избирательных участков информационно-разъяснительных материалов, выполненных крупным шрифтом, предусмотрено до 14 марта 2024 года. Кроме того, в план включены организация и проведение совместных с общественными организациями мероприятий по повышению правовой культуры граждан, организация работы с впервые голосующими избирателями, являющимися инвалидами, оказание таким гражданам консультативной и юридической помощи посредством телефонной «горячей линии» и др.

ИА «Орелград»