Россельхознадзор рассказал о работе в условиях моратория

Сотрудники ведомства отказались от проверок и сосредоточились на профилактике.

Как уже рассказывал «Орелград», Управление Россельхознадзора по Курской и Орловской областям провело публичные обсуждения результатов правоприменительной практики за три квартала 2023 года. Краткий отчет о мероприятии, проведенной в режиме видеоконференцсвязи, можно найти на официальном сайте ведомства. В нем приняли участие руководители сельхозпредприятий, индивидуальные предприниматели, представители органов власти и надзорных органов, общественных организаций. В ведомстве напомнили о том, что в России действует мораторий на проведение проверок. Поэтому деятельность в значительной степени была переориентирована и теперь она сосредоточена на профилактической работе.

«Специалисты Россельхознадзора проводят консультирования и профилактические визиты, – сообщает пресс-служба Управления. – Основную долю контрольно-надзорных мероприятий составили мероприятия без взаимодействия с хозяйствующими субъектами. Проводятся выездные обследования и рейды на землях сельхозназначения».

В целом за отчетный период времени, то есть за прошедшие 9 месяцев 2023 году, Территориальным управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям было проведено 14 660 мероприятий. Из них более 14,5 тысячи – это обследования, мониторинг и иные мероприятия без взаимодействия. Кроме того, активное внедрение государственных информационных систем позволило проводить мониторинг дистанционно, без проведения контрольно-надзорных мероприятий. В частности, мониторинговые группы анализируют данные информационных систем «Меркурий», «Зерно», «Сатурн» и «Аргус-Фито», выявляя нарушения без взаимодействия с хозяйствующими субъектами.

«В этом году произошли важные изменения в сфере регулирования земельных правоотношений, – говорят в ТУ Россельхознадзора. – Так, новым предметом земельного надзора стало соблюдение обязательных требований, установленных в соответствии с вступившим в силу Федеральным законом «О побочных продуктах животноводства…». Произошел и ряд изменений законодательства в рамках ветеринарного контроля. Изменения коснулись правил оформления ветеринарно-сопроводительных документов. К примеру, согласно новым правилам оформление ВСД при производстве подконтрольных товаров должно быть завершено в течение 48 часов после окончания технологического процесса производства подконтрольного товара за некоторыми исключениями».

Изменился порядок и сроки определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств. А с 1 сентября текущего года вступил в силу новый закон о семеноводстве, призванный устранить правовые пробелы. Кстати, этот закон предусматривает создание системы прослеживаемости семян, которая будет называться ФГИС «Семеноводство».

ИА «Орелград»