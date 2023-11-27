Мэр Орла объяснил состояние фасадов расходами на СВО

Проблемы выявила подсветка.

Ранее в соцсетях стали распространяться неоднозначные снимки, сделанные на улице Ленина в ночное время. Новая подсветка, которой украсили здания, подчеркнула не только их архитектурные достоинства, но и плохое состояние фасадов. Оказалось, что они, как минимум, нуждаются в покраске.

Мэр Орла Юрий Парахин «принял вызов» и прокомментировал эту ситуацию в своём аккаунте «ВКонтакте». Он признал проблему, но сослался на недостаток средств, обусловленный, прежде всего, расходами на специальную военную операцию.

Градоначальник заявил, что ситуация с фасадами на Ленина – не секрет для орловских властей, и в текущем году губернатор Клычков принял решение о выделении 100 миллионов рублей на их ремонт. «Но время и обстоятельства вносят свои коррективы. Появились другие приоритетные задачи. Эти средства были перенаправлены по решению Правительства области на помощь фронту и участникам спецоперации», – пояснил Парахин.

В то же время мэр напомнил, что подсветка выполнялась благодаря деньгам из бюджета страны, полученным по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». «Региональные средства направлены на поддержку СВО, а от федеральных мы отказываться не собираемся», – высказался Парахин.

«Сейчас главное — сосредоточиться на общей Победе. А фасады мы ещё успеем отремонтировать», – заключил мэр.

Напомним, однако, что «туристические» расходы Орла оплачивались, в том числе, и из городской и региональной казны.

ИА «Орелград»