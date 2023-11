Выставку в честь кошек и собак проведут в «Бунинке»

Мероприятие пройдет под иностранным названием «Dogs and Cats and Other Pets».

Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина подготовила для жителей и гостей Орла очередное любопытное мероприятие. Сообщается, что с 28 ноября по 14 декабря 2023 года в отделе документов на иностранных языках будет работать выставка-просмотр под названием «Dogs and Cats and Other Pets». Организаторы посвятили ее Международному дню домашних животных, который отмечается 30 ноября.

«На экспозиции представлена литература на английском, русском и немецком языках о собаках, кошках и других домашних питомцах, – говорят в библиотеке имени Бунина. – В ней даются рекомендации по их содержанию, кормлению, лечению и разведению. Вы также найдете информацию об особенностях поведения этих животных и их взаимоотношениях с людьми. Вашему вниманию предлагается справочник пород собак и кошек, сборник статей по кинологии, книги о морских свинках, шиншиллах, черепахах, канарейках, волнистых попугайчиках и аквариумных рыбках».

Ознакомиться можно будет и с любопытными фактами и историями из жизни домашних питомцев. Правда, делать это придется на английском языке, ведь именно на нем написаны статьи, представленные в экспозиции. Особое внимание организаторы рекомендуют обратить на «Большую энциклопедию о маленьких собачках», которая содержит целую портретную галерею и описание «комнатных» собачек.

«Помимо описания экстерьера и склада характера, для каждого вида даны рекомендации по уходу, а также советы, как избежать появления генетически заложенных заболеваний, которые характерны для той или иной породы, – подсказывают организаторы. – Кроме того, приведены интересные факты из истории и географии разных видов собачьих лилипутов».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»