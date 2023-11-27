Володин и Зюганов посетили орловский павильон на ВДНХ

27.11.2023 | 16:49 Новости, Общество

Они остались довольны увиденным.

Фото: портал Орловской области

Как сообщает портал Орловской области, в общей сложности, экспозицию нашего региона осмотрели около 60 почётных гостей из Государственной Думы. В их числе – спикер российского парламента Вячеслав Володин и лидер КПРФ, почётный орловец Геннадий Зюганов.

«Великолепная экспозиция. Тургеневский дуб символизирует ещё и древо жизни. Орловская область сочетает в себе литературную и аграрную славу. Здесь выращивается по 6 тонн хлеба на человека», – так Зюганов прокомментировал увиденное.

Также привлекательность нашей экспозиции отметила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия»» Наталья Виртуозова. «Мы все любим орловскую экспозицию. Когда устаёшь от большого потока людей, можно нырнуть под дерево, отдохнуть на скамейке и почитать хорошие книги», – рассказала она.

Выставка-форум «Россия» начала работать на ВДНХ 4 ноября. Она продлится до 12-го апреля 2024-го года. Экспозиция Орловской области находится в павильоне №75.

Фото: портал Орловской области

ИА «Орелград»


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