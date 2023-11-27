Впервые за сезон орловец провалился под лёд

Мужчину спасли прохожие.

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, происшествие случилось 25 ноября в 14 часов 10 минут в Ливенском районе в посёлке Дубки. Очевидцы ЧП не только сообщили о нём на номер 112, но и сами приняли участие в спасении утопающего.

На место выехала оперативная группа 7-й пожарно-спасательной части Ливенского района. Выяснилось, что под лёд провалился 59-летний орловец. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, то случайные свидетели происшествия уже вытащили мужчину из воды.

Сотрудники «чрезвычайного» ведомства, в свою очередь, отогрели спасённого и отвезли его домой.

Это первый подобный случай, зарегистрированный с начала осени. Всего за эти выходные орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 20 раз. Пять выездов пришлись на ликвидацию возгораний, остальные пятнадцать – на другие виды происшествий.

ИА «Орелград»