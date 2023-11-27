«Техспецкомплект» обвинили в неуплате 58 миллионов налогов

Дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Орла.

Как рассказали в Следственном комитете, обвинения в уклонении от уплаты налогов предъявят генеральному и коммерческому директорам и главному бухгалтеру компании. Речь идёт об особо крупном размере – 58 миллионов 95 тысяч рублей.

На данный момент расследование завершено. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Как установило следствие, гендиректор компании создал схему по формальному разделению бизнеса и искусственному распределению выручки на подконтрольное юридическое лицо, применяющее упрощённую систему налогообложения. Также в рамках данных «операций» главбух «Техспецкомплекта», действуя по сговору с остальными двумя фигурантами, вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Всё это происходило три полных года – с января 2018-го по декабрь 2020-го.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов Управлений ФСБ и МВД по Орловской области. Также помощь следствию оказали региональная прокуратура и областное Управление Федеральной Налоговой Службы.

Отметим, что это далеко не первое дело, связанное с компанией, которой при нынешнем губернаторе достался целый ряд важных проектов.

ИА «Орелград»