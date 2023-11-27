Орловский ТФОМС возглавил экс-главврач психбольницы

Должность досталась Константину Бобракову.

Информацию сообщил «Орёлтаймс». О том, что предыдущий глава фонда покинул пост, стало известно ещё 22 ноября, но его «преемник» не назывался.

Бобраков возглавил ТФОМС на правах исполняющего обязанности. Он хорошо знаком многим орловцам. Ещё десять лет назад его назначили исполняющим обязанности Департамента здравоохранения, затем – главным врачом Орловской областной психиатрической больницы. После этого он угодил в скандал – сотрудники медучреждения, недовольные новым начальником, выступили с открытым письмом в орловских СМИ.

В итоге Бобраков оставил и эту должность. В последнее время он работал советником при ректорате ОГУ имени Тургенева.

Предыдущий глава ТФОМС, Роман Федяков, руководил организацией с 2017-го года. Однако в последнее время его работа вызывала много критики и претензий. В том числе, и со стороны губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

ИА «Орелград»