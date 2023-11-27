В Орле на ремонт Колхозного моста отвели 8 месяцев

Такой срок назвали в мэрии.

На данный момент проект и смета ремонта получили положительное заключение государственной экспертизы. Сроки работ оговорены в ПСД. Информацию сообщили «Вести-Орёл».

Конкретные даты начала и окончания ремонта будут установлены после заключения муниципального контракта. Однако реконструкция Колхозного моста планируется уже на следующий год (в рамках целевой программы).

Данный мост через Орлик, построенный в 1964-м году, никогда не ремонтировался капитально. Движение по нему перекрыли в мае 2021-го года. Такое решение вынесла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям (чтобы предотвратить возможные ЧП).

В последний раз стоимость ремонта оценивалась в 367 миллионов рублей. На мосту планируется расширить проезжую часть и тротуары, а также укрепить откосы. Кроме того, будет благоустроена и прилегающая территория.

ИА «Орелград»