Прокуратура защитила права льготников из Дмитровска

Суд восстановил право жительниц райцентра на бесплатное получение лекарственных препаратов.

Как сообщили в Дмитровском районном суде Орловской области, на днях был рассмотрен иск прокурора, выступившего в защиту прав местной жительницы. Требования были предъявлены к региональному департаменту здравоохранения. Прокурор просил о возложении обязанности по бесплатному обеспечению женщины лекарственными препаратами и средствами медицинского назначения, а также о взыскании с ведомства компенсации морального вреда.

В пресс-службе Дмитровского районного суда пояснили, что иск был удовлетворен. Женщина оказалась льготником, у нее официально диагностировано заболевание, для лечения которого препараты должны выдаваться бесплатно. Лечащий врач их выписал, но вот получить препараты женщина не смогла. Суд обязал департамент здравоохранения обеспечить бесплатное предоставление льготнику лекарственных препаратов и тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови в соответствии с медицинскими показаниями.

Причем обеспечение должно быть налажено вплоть до отмены лечащим врачом по медицинским показаниям. Решение в данной части было обращено к немедленному исполнению, так как без лекарств и тест-полосок здоровью и жизни женщины угрожает реальная опасность. Кроме того, суд взыскал с департамента здравоохранения за счет казны Орловской области в пользу женщины компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей. Решение суда в законную силу еще не вступило и, скорее всего, будет обжаловано проигравшей стороной в вышестоящей инстанции.

Отметим, что таких исков Дмитровский районный суд в последнее время рассмотрел немало. Например, недавно вступило в силу решение, вынесенное по иску прокурора в отношении депздрава. В том процессе надзорное ведомство также вступилось за жительницу Дмитровска. Она тоже является льготником и имеет право на бесплатные лекарства. Однако в ходе прокурорской проверки было установлено, что препараты ей приходится покупать за собственный счет. Как и в предыдущем случае, иск был удовлетворен, причем суд постановил немедленно обратить к исполнении. Решение в части обязания чиновников обеспечить женщину лекарствами. Кроме того, депздрав обязали компенсировать ей затраты на покупку препаратов за свой счет. Также женщине присудили компенсацию морального вреда в том же размере – 5000 рублей.

ИА «Орелград»