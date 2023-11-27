В Северном районе Орла отметили место для детского сада

27.11.2023 | 13:17 Новости, Строительство

Опубликовано заключение о результатах публичных слушаний.

Проект планировки территории комплексного развития незастроенной территории, ограниченной улицами Металлургов, Родзевича-Белевича и землями, государственная собственность на которые не разграничена, рассмотрели 15 ноября. На участке возводится жилой комплекс «Норд». На рассматриваемой территории планируется строительство четырех 9-этажных многоквартирных жилых домов, объект торговли, детский сад, спортивна площадка.

Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области рекомендовали утвердить проект документации.

ИА “Орелград”

Фото: Управление градостроительства администрации Орла

 


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования