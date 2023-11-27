В Северном районе Орла отметили место для детского сада

Опубликовано заключение о результатах публичных слушаний.

Проект планировки территории комплексного развития незастроенной территории, ограниченной улицами Металлургов, Родзевича-Белевича и землями, государственная собственность на которые не разграничена, рассмотрели 15 ноября. На участке возводится жилой комплекс «Норд». На рассматриваемой территории планируется строительство четырех 9-этажных многоквартирных жилых домов, объект торговли, детский сад, спортивна площадка.

Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области рекомендовали утвердить проект документации.

ИА “Орелград”

Фото: Управление градостроительства администрации Орла