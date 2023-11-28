Руководителям орловских МУПов дадут особо важные премии

Правила оплаты труда топ-менеджеров изменят в Орловском муниципальном округе.

Положение о порядке назначения на должность, увольнения и об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий Орловского муниципального округа претерпит изменения. Проект такого решения рассмотрели депутаты Окружного совета. Положение было предложено дополнить новым пунктом о премировании. Согласно ему руководителю МУПа может, исходя из финансовой возможности предприятия, выплачиваться премия за выполнение особо важных и сложных заданий в размере до 100 процентов ежемесячного должностного оклада.

Выплачивать ее разрешат за счет средств предприятия. Однако во избежание возможных злоупотреблений или недоразумений, решение о выплате премии за выполнение особо важных и сложных заданий и размере такой премии будет приниматься главой Орловского муниципального округа в форме распоряжения, подготовленного окружным управлением имущества.

«Размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий устанавливается на основании служебной записки соответствующего заместителя главы администрации округа или начальника отраслевого (функционального) органа администрации округа, либо главой округа самостоятельно, – говорится в документе. – При определении размера премии за выполнение особо важных и сложных заданий учитывается образцовое и досрочное выполнение особо важных или сложных заданий по решению вопросов местного значения в интересах населения и бюджета округа».

Также будут учитываться: достижения высоких конечных результатов работы в результате внедрения новых форм и методов работы; большая организаторская работа по подготовке и проведению мероприятий окружного или областного значения и масштаба; высокая исполнительная дисциплина; иные действия, повлекшие решение социально-экономически значимых для округа проблем.

ИА «Орелград»