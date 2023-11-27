В Орловской области может стать больше святых

Список могут пополнить три имени.

Об этом официально сообщили в Орловской митрополии. В региональный Собор святых предлагается включить Кукшу Киево-Печерского, митрополита Филарета (Амфитеатрова) и епископа Поликарпа (Радкевича).

Кукша Киево-Печерский считается человеком, который принёс православие на тогда ещё языческую Орловщину и был убит в связи со своей проповеднической деятельностью. Митрополит Филарет является уроженцем Орловщины, также он руководил Орловской семинарией. Епископ Поликарп возглавлял Орловскую епархию и был похоронен в Орле.

Отметим, что Кукша Киево-Печерский, хотя и не включён в региональный Собор святых, но считается покровителем Орловской епархии ещё с 2009-го года. В свою очередь, митрополит Филарет почитается общецерковно (с 2016-го года).

Вопрос о включении святого в местный Собор решается на общероссийском уровне – Синодом Русской Православной Церкви.

На данный момент в региональном списке восемь имён. Собор Орловских святых ежегодно празднуется 8-го сентября. В этом году торжества прошли в третий раз.

ИА «Орелград»