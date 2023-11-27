В Орле в поликлинике №2 отремонтировали кровлю

27.11.2023 | 14:29 Медицина, Новости, Строительство

Весь капремонт обещают завершить в декабре.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Как рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области, на данный момент завершены кровельные работы. Также подходит к концу ремонт центральной лестницы. Здесь укладывают новую плитку, обновляют стены и перила.

На днях сюда привезли новые лифты. Планируется заменить обе кабины, которые работают в поликлинике с момента её открытия в 1982 году.

Масштабный ремонт продолжается в отделении профилактики на первом этаже. После окончания всех работ здесь сосредоточат все необходимые для диспансеризации диагностические службы, лабораторный и процедурный кабинеты, а также кабинет терапевта. «Это позволит пациентам проходить первичный скрининг быстро и комфортно», – отметили в депздраве.

Работы выполняется в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы «Модернизация первичного звена». Капремонт здания поликлиники обойдётся в 39 миллионов рублей.

Отметим, что предыдущий подрядчик (ООО «КСК Старт»), заключивший контракт и получивший аванс, но не приступивший к работам, был оштрафован на 232 тысячи рублей.

Фото: vk.com/zdravorelobl
Фото: vk.com/zdravorelobl
Фото: vk.com/zdravorelobl

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования