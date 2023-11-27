Все трёхзначные маршрутки вернутся на Красный мост 30 ноября

27.11.2023 | 16:30 Новости, Общество

Межмуниципальные автобусы будут ездить по отремонтированной переправе.

Фото: vk.com/id823740996 / Орловский Обыватель

Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области опубликовал соответствующую схему движения. Она вступит в силу с 30 ноября. С этого же времени Красный мост откроют для трамваев и троллейбусов.

Обошлось без изменений – из восьми маршрутов, которые ещё до реконструкции проходили через мост, все восемь вернули в их изначальное положение.

Ранее высказывались предложения сделать некоторые временные маршруты, идущие в объезд Красного моста, постоянными – чтобы не перегружать переправу. Однако, по крайней мере, на открытом голосовании (по двум из восьми направлений) лишь около 20% орловцев поддержали такую инициативу.

Маршруты межмуниципального пассажирского транспорта, проходящие по Красному мосту в Орле:

  • №110 «Орёл – Башкатово»,
  • №115 «Автовокзал – микрорайон Болховский»,
  • №339 «Орёл – Алешня – Моховое»,
  • №352 «Знаменка (улица Березовая) – Хардиково (через Северный рынок)»,
  • №403 «Орёл – Мценск»,
  • №410 «Автовокзал – Паслово»,
  • №445 «Знаменка – Мезенский педагогический колледж»,
  • №482 «Знаменка – Стальной конь».
Фото: портал Орловской области

ИА «Орелград»


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