Все трёхзначные маршрутки вернутся на Красный мост 30 ноября

Межмуниципальные автобусы будут ездить по отремонтированной переправе.
Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области опубликовал соответствующую схему движения. Она вступит в силу с 30 ноября. С этого же времени Красный мост откроют для трамваев и троллейбусов.
Обошлось без изменений – из восьми маршрутов, которые ещё до реконструкции проходили через мост, все восемь вернули в их изначальное положение.
Ранее высказывались предложения сделать некоторые временные маршруты, идущие в объезд Красного моста, постоянными – чтобы не перегружать переправу. Однако, по крайней мере, на открытом голосовании (по двум из восьми направлений) лишь около 20% орловцев поддержали такую инициативу.
Маршруты межмуниципального пассажирского транспорта, проходящие по Красному мосту в Орле:
- №110 «Орёл – Башкатово»,
- №115 «Автовокзал – микрорайон Болховский»,
- №339 «Орёл – Алешня – Моховое»,
- №352 «Знаменка (улица Березовая) – Хардиково (через Северный рынок)»,
- №403 «Орёл – Мценск»,
- №410 «Автовокзал – Паслово»,
- №445 «Знаменка – Мезенский педагогический колледж»,
- №482 «Знаменка – Стальной конь».
ИА «Орелград»