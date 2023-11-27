Все трёхзначные маршрутки вернутся на Красный мост 30 ноября

Межмуниципальные автобусы будут ездить по отремонтированной переправе.

Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области опубликовал соответствующую схему движения. Она вступит в силу с 30 ноября. С этого же времени Красный мост откроют для трамваев и троллейбусов.

Обошлось без изменений – из восьми маршрутов, которые ещё до реконструкции проходили через мост, все восемь вернули в их изначальное положение.

Ранее высказывались предложения сделать некоторые временные маршруты, идущие в объезд Красного моста, постоянными – чтобы не перегружать переправу. Однако, по крайней мере, на открытом голосовании (по двум из восьми направлений) лишь около 20% орловцев поддержали такую инициативу.

Маршруты межмуниципального пассажирского транспорта, проходящие по Красному мосту в Орле:

№110 «Орёл – Башкатово»,

№115 «Автовокзал – микрорайон Болховский»,

№339 «Орёл – Алешня – Моховое»,

№352 «Знаменка (улица Березовая) – Хардиково (через Северный рынок)»,

№403 «Орёл – Мценск»,

№410 «Автовокзал – Паслово»,

№445 «Знаменка – Мезенский педагогический колледж»,

№482 «Знаменка – Стальной конь».

ИА «Орелград»