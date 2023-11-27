Погода в Орловской области остаётся небезопасной

Неблагоприятные погодные условия сохранятся минимум на сутки.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области. В ближайшие сутки на территории региона по-прежнему ожидаются обильные осадки в виде снега с дождём, а также порывы ветра силой до 20 метров в секунду. В связи с этим на предприятиях электроэнергетики сохраняется режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

Над устранением технологических нарушений, вызванных непогодой, в данный момент работают 26 бригад филиала «Россети Центр» – «Орёлэнерго». В их состав входят 75 специалистов, «вооружённых» 38 единицами специальной техники. Сотрудники «Орёлэнерго» работают в круглосуточном режиме.

Восстановительные работы продолжаются во Мценском, Залегощенском, Колпнянском, Новосильском, Покровском и Троснянском районах. На данный момент электроснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единoму бесплатнoму телефoну «Россетей» 8-800-220-0-220. Он работает бесплатно и круглосуточно.

Ранее МЧС рассказало о проблемах с электроснабжением в четырёх районах Орловской области.

ИА «Орелград»