35 тысяч диспансеризированных орловцев направили на допобследования

Это 5,7% от числа прошедших диспансеризацию.
Статистику опубликовал Департамент здравоохранения Орловской области. Оказалось, что в этом году диспансеризацию прошли около 200 тысяч жителей нашего региона.
Из них примерно 35 тысяч направили на дополнительные обследования. В депздраве уточнили, что это было сделано с целью уточнить предварительные диагнозы, сформулированные на первом этапе.
Кроме того, почти столько же граждан (34 тысячи человек) прошли диспансеризацию в углублённой форме. Это орловцы, перенесшие коронавирусную инфекцию. Углублённая диспансеризация проводится через 60 дней после выздоровления (или позже).
Напомним, что главная цель планового обследования – выявить основные хронические неинфекционные заболевания, которые приводят к инвалидностям, а также преждевременным смертям. Это
- сердечно-сосудистые заболевания,
- злокачественные новообразования,
- сахарный диабет,
- хронические болезни органов дыхания,
- туберкулёз.
Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту своего жительства и регистрации.
ИА «Орелград»