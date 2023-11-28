35 тысяч диспансеризированных орловцев направили на допобследования

28.11.2023 | 14:31 Медицина, Новости

Это 5,7% от числа прошедших диспансеризацию.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Статистику опубликовал Департамент здравоохранения Орловской области. Оказалось, что в этом году диспансеризацию прошли около 200 тысяч жителей нашего региона.

Из них примерно 35 тысяч направили на дополнительные обследования. В депздраве уточнили, что это было сделано с целью уточнить предварительные диагнозы, сформулированные на первом этапе.

Кроме того, почти столько же граждан (34 тысячи человек) прошли диспансеризацию в углублённой форме. Это орловцы, перенесшие коронавирусную инфекцию. Углублённая диспансеризация проводится через 60 дней после выздоровления (или позже).

Напомним, что главная цель планового обследования – выявить основные хронические неинфекционные заболевания, которые приводят к инвалидностям, а также преждевременным смертям. Это

  • сердечно-сосудистые заболевания,
  • злокачественные новообразования,
  • сахарный диабет,
  • хронические болезни органов дыхания,
  • туберкулёз.

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту своего жительства и регистрации.

ИА «Орелград»


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