35 тысяч диспансеризированных орловцев направили на допобследования

Это 5,7% от числа прошедших диспансеризацию.

Статистику опубликовал Департамент здравоохранения Орловской области. Оказалось, что в этом году диспансеризацию прошли около 200 тысяч жителей нашего региона.

Из них примерно 35 тысяч направили на дополнительные обследования. В депздраве уточнили, что это было сделано с целью уточнить предварительные диагнозы, сформулированные на первом этапе.

Кроме того, почти столько же граждан (34 тысячи человек) прошли диспансеризацию в углублённой форме. Это орловцы, перенесшие коронавирусную инфекцию. Углублённая диспансеризация проводится через 60 дней после выздоровления (или позже).

Напомним, что главная цель планового обследования – выявить основные хронические неинфекционные заболевания, которые приводят к инвалидностям, а также преждевременным смертям. Это

сердечно-сосудистые заболевания,

злокачественные новообразования,

сахарный диабет,

хронические болезни органов дыхания,

туберкулёз.

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту своего жительства и регистрации.

ИА «Орелград»